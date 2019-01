Gilets jaunes : l'évolution de la mobilisation

Au tout début de la mobilisation, 288 000 "gilets jaunes" s'étaient mobilisés sur tout le territoire, contre 84 000 le samedi 12 janvier 2019. Le mouvement compte donc moins de manifestants qu'au cours de la grève de 1995, ou celle contre la réforme des retraites en 2010. Cette manifestation est inédite par sa durée, plus de deux mois. Et les annonces du chef de l'État n'ont eu qu'un effet limité sur elle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.