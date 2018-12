Gilets jaunes : Laurent Wauquiez demande l'organisation d'un référendum

En Haute-Loire, des gilets jaunes mécontents et déçus par une réunion avec le préfet ont mis le feu à la préfecture. Laurent Wauquiez s'est exprimé sur les raisons qui ont conduit les habitants de Puy-en-Velay à en arriver à de tels extrêmes. Il demande au gouvernement de rétablir l'ordre et de répondre à la crise des impôts et des taxes pour éviter l'engrenage de la violence. Le chef des Républicains suggère à l'exécutif d'organiser un référendum. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.