"Gilets jaunes" : comment Macron compte-t-il restaurer le dialogue ?

Emmanuel Macron devrait annoncer le 27 novembre la création de comités de réflexion. Le chef de l'État veut associer davantage les syndicats et les citoyens au débat écologique. Il créera aussi ce même jour un haut conseil pour le climat avec treize experts pour réfléchir à l'impact sur le pouvoir d'achat. De nouvelles mesures seront également proposées par le gouvernement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.