Gilets jaunes : la mobilisation des régions

Le premier grand rendez-vous des gilets jaunes de l'année 2019 a réussi à mobiliser 56 500 personnes dans tout le pays. Dans certaines villes, comme Rouen et Caen, la tension a été tendue entre les forces de l'ordre et les manifestants. Des barricades, des jets de pavés et des tirs de grenades lacrymogènes ont eu lieu. Les dégâts sont importants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.