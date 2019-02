Gilets jaunes : la mobilisation se maintient à Paris

Pour la première fois depuis un mois, le mouvement des gilets jaunes est en légère hausse. Dans la capitale, 5 800 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, ont participé à la mobilisation, soit 800 de plus que la semaine dernière. Et contrairement aux précédents samedis, aucun incident majeur n'est à signaler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.