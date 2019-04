Gilets jaunes : le mouvement ne faiblit pas à Toulouse

Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, les mobilisations ont toujours été intenses à Toulouse. Les commerçants se préparent au pire et se sont à nouveau barricadés. Ce 13 avril 2019, il s’agit du 22ème rassemblement dans la Ville rose. À quelques jours des annonces d'Emmanuel Macron, les manifestants ont pour objectif d'aller jusqu'au bout. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.