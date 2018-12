Les gilets jaunes ont été rapidement délogés par les forces de l'ordre

Ce 22 décembre 2018, contrairement aux samedis précédents, la situation a été calme en début de matinée sur les Champs-Elysées et à Versailles. Par surprise, les gilets jaunes se sont retrouvés devant le Sacré-Cœur, à Montmartre, avant de déambuler à Paris. Sur place, ils ont été divisés par les forces de l'ordre. Quelques accrochages ont démarré dans les rues de la capitale et en régions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.