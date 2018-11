Les gilets jaunes ont préféré les Champs-Élysées au Champ-de-Mars

Le Champ-de-Mars a été le lieu autorisé par la préfecture de Paris pour le rassemblement des gilets jaunes ce 24 novembre 2018. Mais la plupart des manifestants "ne voulaient pas être parqués" selon notre reporter Patricia Allémonière. Ces gilets jaunes qui ont préféré le Champ-de-Mars aux Champs-Élysées ne voulaient pas être assimilés à des casseurs et voulaient rester pacifique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.