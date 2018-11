Gilets jaunes : que pense l'opinion publique de la seconde mobilisation ?

Dans le Calvados, les discussions entre les commerçants et les clients sont axées sur la montée des violences des gilets jaunes du 24 novembre 2018 à Paris. Une grande majorité a dénoncé les débordements des manifestants tout en continuant à les soutenir. Malgré que le mouvement reste populaire, la mobilisation, elle, faiblit partout dans le pays. Certains habitants se posent des questions sur la suite des événements. Ce 25 novembre 2018, des rassemblements sont encore programmés dans la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.