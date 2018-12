Gilets jaunes : des pillages et des violences à Paris

Le bilan des manifestations des gilets jaunes ne cesse de s'alourdir. Le 8 décembre 2018, les violences ont fait plusieurs voitures brûlées et magasins pillés. Les commerçants, qui ont fermé leurs boutiques, ont également un manque à gagner. La maire du huitième arrondissement évoque désormais un chaos économique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.