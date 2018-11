"Gilets jaunes" : le point de vue d'Emmanuel Macron

Devant les revendications des "gilets jaunes", le chef de l'État refuse pour l'heure de remettre en cause les réformes déjà entamées pour la République. Pour notre expert Christophe Jakubyszyn, "Emmanuel Macron estime qu'il n'a pas fini le travail et qu'il veut garder cette image de président réformateur". "Les revendications des gilets jaunes sont de plus en plus difficiles à satisfaire notamment sur le plan économique", a-t-il ajouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.