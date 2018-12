Gilets jaunes : les policiers à bout

Les forces de l'ordre ont été la cible de violences inédites lors de la manifestation des 3gilets jaunes3 samedi 1er décembre à Paris. Malgré un dispositif exceptionnel, elles ont perdu le contrôle de la situation. L'exécutif devra entendre la lassitude des policiers. Certains s'avouent écœurés et à bout de forces. D'autres demandent le renfort de l'armée en cas de nouvelle manifestation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.