"Gilets jaunes" : les politiques à la remorque du mouvement

Les politiques étaient plutôt discrets depuis le départ du mouvement des "gilets jaunes". Ce n'est plus le cas. François Hollande a échangé avec des manifestants. Marine Le Pen a affiché son soutien dans les médias. Et Jean-Luc Mélenchon manifestera en région le samedi 1er décembre. Ils espèrent que le mouvement se traduira en victoire dans les urnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.