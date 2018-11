"Gilets jaunes" : pourquoi en veulent-ils à Emmanuel Macron ?

En déplacement en Argentine pour le G20, Emmanuel Macron a déclaré entendre l'impatience et la souffrance d'une partie de ses concitoyens. Le président a également affiché sa fermeté et a martelé qu'il ne reculerait pas. Des mots, un style, une méthode, qui attisent la frustration de bon nombre de gens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.