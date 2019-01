Gilets jaunes : comment les fausses informations prospèrent

Le mouvement des Gilets jaunes s'organise et se nourrit sur les réseaux sociaux, des plateformes qui attisent parfois la colère des manifestants avec de fausses informations. Ces "fake news" y sont partagées et manipulent facilement les internautes. Les dernières en date parle notamment de la présence de forces de l'ordre étrangères face aux Gilets jaunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.