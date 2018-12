Gilets jaunes : quid des derniers barrages ?

Dans la matinée de ce 16 décembre, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a demandé aux gilets jaunes de "libérer les ronds-points". Ils ne sont plus que quelques milliers sur le terrain à trouver que les promesses du gouvernement ne sont pas suffisantes, au moins pour entamer un dialogue. Comment se déroulent les derniers barrages ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.