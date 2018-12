Gilets jaunes en région : tensions et mobilisation stable

En région, "l'acte IV" des gilets jaunes a été quasiment identique à la semaine dernière, avec 125 000 manifestants dans tout le pays. Au cours de la matinée du samedi 8 décembre, les opérations de blocage des autoroutes et les manifestations se sont déroulées dans le calme. Mais dans l'après-midi, des mobilisations tendues ont eu lieu notamment à Bordeaux, à Toulouse ou encore à Avignon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.