Gilets jaunes en régions : la mobilisation ne faiblit pas

Le ministère de l'Intérieur a annoncé 84 000 manifestants dans tout le pays. Comme les samedis précédents, des affrontements entre Gilets jaunes et forces de l'ordre ont eu lieu dans plusieurs villes telles que Nice, Marseille et Toulon. Dans les rues, beaucoup refusent le grand débat national, qui devrait commencer mardi 15 janvier 2019. Qu'attendent-ils exactement de la part du gouvernement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.