Gilets jaunes : retour au calme sur les Champs-Élysées

Le calme est revenu sur les Champs-Élysées, qui ont été le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Il reste peu de "gilets jaunes". La foule a été dispersée dans les rues adjacentes dans le périmètre entre la place de la Concorde et l'Arc de Triomphe. Une vingtaine de personnes ont été blessées depuis ce samedi matin. Plus de détails avec notre envoyée spéciale Ani Basar. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.