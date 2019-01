Gilets jaunes : retour sur les lieux des affrontements

Les "gilets jaunes" ont entamé leur huitième journée de mobilisation samedi 5 janvier. Ils étaient 50 000 dans les rues de notre pays, soit 18 000 de plus que samedi dernier. Cet "acte VIII" des manifestants a été marqué par des scènes de violence. Véhicules incendiés, boutiques vandalisées, ... De nombreux dégâts ont été constaté à Paris, à Caen et à Rouen. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.