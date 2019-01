Gilets jaunes : quels sont les secteurs les plus touchés ?

Les chiffres concernant les manques à gagner pour les commerçants ont été publiés ce samedi 19 janvier. En décembre, sur tout le territoire, les chiffres d'affaires des magasins ont diminué de 4%. La baisse semble être un peu modeste, mais la situation diffère d'une région à une autre. Les régions Hauts-de-France et Centre-Val de Loire sont les plus touchées. Quels sont les secteurs les plus affectés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.