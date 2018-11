"Gilets jaunes" : sécurité maximale à Paris

L'objectif des forces de l'ordre est d'éviter que la situation dégénère à nouveau au cours de la manifestation des "gilets jaunes" samedi 1er décembre. Un dispositif de sécurité extraordinaire sera donc mis en place sur les Champs-Élysées. La plus belle avenue du monde sera entièrement bloquée avec fouille de toutes personnes souhaitant y entrer. 4 000 hommes vont être mobilisés sur le terrain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.