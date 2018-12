Gilets jaunes : la situation est "redevenue plus ou moins calme" sur la place de l'Étoile

Les scènes de violences de la semaine dernière sont de retour dans la capitale. La plupart des affrontements se sont concentrés sur la place de l'Étoile. Les forces de l'ordre ont fait usage des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour évacuer les manifestants. À 20 heures, la situation "est redevenue plus ou moins calme, même si on sent encore beaucoup de tensions", rapporte Antoine de Précigout, en direct des Champs-Élysées à Paris. "Il y a des forces de l'ordre absolument partout et quelques gilets jaunes encore", précise notre journaliste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.