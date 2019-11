Gilets jaunes : un anniversaire marqué par le retour des casseurs à Paris

Pour leur premier anniversaire, les Gilets jaunes avaient obtenu une autorisation de se rassembler à Paris, sur la place d'Italie. Mais la mobilisation a vite dégénéré, avec la présence de plusieurs centaines de casseurs. Ces derniers ont dégradé des véhicules et du mobilier urbain. Face aux violences, la préfecture de police a annulé l’autorisation de manifester. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.