"Gilets jaunes" : un décès, 409 blessés et 300 interpellations

Les nombreux débordements qui ont eu lieu sur les barrages ont marqué ce week-end de mobilisation. Une manifestante est morte en Savoie. Le nombre de blessés est de 409, dont 14 dans un état grave. Il y a eu aussi des confrontations violentes entre les "gilets jaunes" et les forces de l'ordre. Au total, près de 300 personnes ont été interpellées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.