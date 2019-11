Gilets jaunes : un premier anniversaire marqué par de nouveaux incidents

À l'occasion de leur premier anniversaire, les Gilets jaunes ont lancé un appel à manifester pour ce 16 novembre 2019. De ce fait, trois rassemblements ont lieu sur les Champs-Élysées, à la Porte de Champerret et sur la place d'Italie où certains incidents ont éclaté dans la matinée. En effet, après des heurts avec les forces de l'ordre, une quarantaine de personnes ont déjà été interpellées quelques heures plus tôt dans le sud de la capitale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.