Gilets jaunes : une mobilisation clairsemée et dans le calme

Le 25e acte des gilets jaunes a été très peu suivi. Selon le ministère de l'Intérieur, 18 900 manifestants étaient dans la rue ou sur les ronds points ce samedi 4 mai. C'est le chiffre le plus bas depuis le début du mouvement. Les cortèges se sont globalement déroulés sans incident majeur. Pendant ce temps, certains de ceux qui ont été interpellés le 1er mai à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière ont donné leur version des faits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.