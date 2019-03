Gilets jaunes : une mobilisation de plus en plus faible

Les "gilets jaunes" se sont de nouveau rassemblés ce samedi 2 mars 2019. Ils étaient un peu plus de 39 000 contre 46 000 la semaine précédente. Une mobilisation sensiblement en baisse, comme à Paris avec 1 320 personnes, trois fois moins que samedi dernier. À Lyon, ils n'étaient que 1 500 Place Bellecour. À Lille, des gilets jaunes venus de Belgique se sont également invité dans le cortège. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2019 présenté par Audrey Crespo Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.