Gilets jaunes : une mobilisation de la première heure à Aubusson-d’Auvergne

Ailleurs sur le territoire, certains "gilets jaunes" ne sont pas dans une démarche de confrontation avec les forces de l'ordre, et refusent même la violence. Cela ne signifie pas pour autant mettre un terme à leurs mobilisations. C'est le cas des manifestants de la ville d'Aubusson, dans la Creuse. Depuis plus de deux mois, ils se retrouvent sur le bord d'une route à l'entrée de la ville pour montrer leur mécontentement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.