Gilets jaunes : la vie a repris son cours sur les grands boulevards parisiens

Les scènes de tensions du 1er décembre 2018 dans le centre de Paris ont un effet dévastateur sur le plan touristique. Malgré cela, c'est lentement mais sûrement que les enseignes s'organisent pour réparer les dégâts. Pendant que les touristes et les passants sortent pour admirer les vitrines et faire leurs emplettes de Noël, les équipes de nettoyage se sont déjà mis à l'ouvrage pour déblayer les stigmates des violences. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.