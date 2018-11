Les "gilets jaunes" vont-ils monter à Paris ?

Plusieurs dizaines de points de blocage ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire. La mobilisation est en légère baisse. Moins de onze mille "gilets jaunes" ont été recensés par le ministère de l'Intérieur. Alors, comment voient-ils la journée du samedi 1er décembre ? Nos reporters sont allés à leur rencontre pour en savoir plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.