Gilets jaunes : qui sont-ils ?

Une grande opération de blocage des routes est prévue le 17 novembre prochain pour protester contre la hausse du prix des carburants. L'appel a été lancé sur les réseaux sociaux un peu partout sur notre territoire et il a été massivement relayé. Une centaine d'automobilistes se sont réunis ce dimanche 4 novembre en périphérie de Bordeaux. Ils ont pour objectif de se coordonner avant la mobilisation. Mais qui sont ces conducteurs en colère ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.