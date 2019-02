Gilles Lellouche et Malik Bentalha forment un duo dans "Jusqu’ici tout va bien"

"Jusqu’ici tout va bien" est une comédie inspirée d’un dispositif bien réel, les zones franches. Réalisée par Mohamed Hamidi, elle met en scène l'histoire d'un patron d'entreprise qui atterrit dans une cité sensible pour des raisons fiscales. Un rôle joué par Gilles Lellouche. Malik Bentalha, lui, incarne un guide local. Le duo inédit sortira au cinéma le 27 février 2019 prochain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.