Gims et Sting : un nouveau duo plein de promesses !

Gims et Sting se sont rencontrés en 2018 au cours de la Fête de la musique. Le chanteur français a proposé un duo, et l'entente était immédiate. La star britannique aux cent millions d'albums a accepté. À 67 ans, c'est la troisième fois que Sting chante en duo avec nos artistes, après Mylène Farmer et Charles Aznavour. Nos reporters ont rencontré les deux artistes sur le tournage du clip à Lyon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.