Gims, invité exceptionnel du 20H de TF1 : "La musique est intemporelle, elle est partout"

On était sur place avec les équipes, franchement, c’est incroyable. On a rencontré les Français, on a rencontré énormément de gens sur place. Et quand on voit l’engouement derrière le Maroc, qui concerne aussi la France, avec tous les Marocains qu’on a en France, en Belgique, dans les pays francophones, on réalise que c’est toute l’Afrique finalement qui est derrière cette nation, et le Qatar a permis cela aujourd’hui. Un événement aussi gros pour un si petit pays, honnêtement, je suis bluffé. Et je tenais à remercier le Qatar parce qu’il m’a invité à cette clôture, j’ai été contacté directement par ce pays. Je suis fier de participer. Je pense aux Bleus et j’ai rencontré les joueurs sur place, il y a vraiment une ambiance de dingue qui règne là-bas. On est derrière les Bleus. J’ai pu rencontrer les joueurs, bien qu’ils soient vraiment concentrés. Et j’aimerais que c’est ce qu’on retient aujourd’hui, on a besoin d’un peu de légèreté, on traversé des moments difficiles, on a besoin de rêver, de kiffer, comme diraient les jeunes, et de décompresser un petit peu, donc j'espère vraiment que c’est ce qui va rester de ce Mondiale, et vraiment “Allez les Bleus”, on est en demi. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article.