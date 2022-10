Giorgia Meloni : un gouvernement pour rassurer

Vers 11 heurs, au palais présidentiel à Rome, la nouvelle cheffe du gouvernement fait son entrée. Giorgia Meloni, première femme de l'histoire à diriger l'Italie, prête serment. Le ton est sérieux, voire grave et le tailleur noir est sobre. La volonté de la présidente du Conseil est claire : casser l'image de la candidate qu'elle a été, outrancière, issue d'un parti post-fasciste. À l'annonce de son gouvernement, elle a voulu rassurer en nommant des ministres plus modérés et pro-européens. Tout cela, en étant entourée de ses alliés. Berlusconi, qui soutenait Poutine il y a quelques jours et Salvini, le leader de la Ligue, qui déteste Brunelle. L'opération réconciliation avec les partenaires européens est loin d'être gagnée. L'autre indicateur dans son gouvernement est qu'il n'y a seulement que six femmes, toutes à des postes mineurs. Le ministère de la Famille est désormais géré par une personnalité antiavortements. C'est tout un symbole. TF1 | Reportage M. Poissonnet