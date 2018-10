Girl With a Red Balloon : Banksy a-t-il détruit lui-même son tableau ?

À Londres, un tableau de Banksy s'est autodétruit en pleine vente aux enchères. L'artiste lui-même est à l'origine de cette décomposition qu'il avait programmé des années auparavant. Dans la nuit du 6 octobre 2018, il a posté une vidéo et un message sur son compte Instagram dans lequel il explique le making of de l'autodestruction du tableau en question. Si Banksy a voulu dénoncer la marchandisation de l'art à travers cette mise en scène, le message n'est pas passé puisque la cote de son tableau a grimpé depuis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.