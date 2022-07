Gironde : enquête sur des feux hors normes

L’incendie à peine déclaré, ces hommes étaient déjà sur le terrain, au milieu des braises, à la recherche du moindre indice. Ces gendarmes d’identification criminelle ont pour mission d’établir les causes de l’incendie de Landiras. Après plusieurs jours d’investigation, ils privilégient désormais la piste criminelle. Mais, il reste encore à trouver des preuves. Le premier incendie s’est déclaré le mardi 12 juillet en bord de route, entre Landiras et Guillos. Très vite, les flammes se propagent grâce à la végétation sèche. À tel point qu’en 48 heures, ce sont 2 400 hectares de forêts qui sont partis en fumée. À 70 kilomètres de là, un deuxième incendie s’est déclaré à La Teste-de-Buch. Cette fois-ci, c’est la piste accidentelle qui est privilégiée. Vers quinze heures quinze, le même jour, une camionnette s’embrase sur une route forestière. Son conducteur alerte immédiatement les secours. Dès les premières heures, le brasier se propage vers le Sud. Mais avec les vents tourbillonnants, c’est le pire des scénarios pour les secours. Les flammes deviennent incontrôlables et menacent de nouvelles zones. TF1 | Reportage M. Desmoulins, B. Guenais, G. Vuitton