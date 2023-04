Gironde : l'angoisse d'un feu qui couve toujours

Le feu couve encore, un an après les incendies. Le sous-sol d’Hostens n’est toujours pas éteint. Avec l’arrivée des premiers touristes, la priorité est d’empêcher tout accident. La chaleur se sent jusque dans nos chaussures, lorsque l’on marche près des parcelles brûlées, l’endroit est constamment surveillé par des caméras thermiques. L’eau du lac a même été utilisée pour noyer les dernières fumerolles, mais sans succès, alors forcément les incendies sont dans tous les esprits. Dans la commune voisine, le maire a fait retirer six hectares de pins près d'un lotissement en prévention. Cela fait plus de place aussi pour laisser passer les pompiers, de quoi rassurer les habitants. Se préparer à partir en vitesse, c'est le cas de cet habitant encerclé par les pins. Après les incendies de l’été dernier, il a aménagé seul un pare-feu, mais il ne se fait aucune illusion. Comme les élus, tous les habitants n’attendent qu’une seule chose, des canadairs supplémentaires pour affronter un été qui s’annonce déjà chaud. TF1 | Reportage D. Bertaud, C. Guist’Hau