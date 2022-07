Gironde : les saisonniers entre galère et désespoir

Elle remue les cendres, en quête de souvenir, mais ne trouve rien. Pour Stéphanie, son mobil-home n’était pas un emplacement de vacances, mais son lieu de travail. Une deuxième maison qu’elle investit chaque été, depuis six ans, en tant que responsable du bar du camping des Flots bleus. C’est la perte d’un toit et d’un emploi pour elle, ainsi que des revenus essentiels. Comme elle, 356 saisonniers des campings brûlés se retrouvent désœuvrés en pleine saison estivale. Sur les bords de mer, plusieurs restaurants proposent donc de les embaucher, malgré des équipes déjà complètes. Et au-delà des employés sinistrés, la baisse des activités touristiques touche des milliers de saisonniers du bassin d'Arcachon. Margot, vendeuse, est l’une d’entre eux. Cette semaine, elle a été mise au repos forcé, par manque de clients. Étudiante, elle compte sur son job d'été. Quelques mètres plus loin, l’école de surf de Julien est fermée depuis douze jours. L'accès aux plages reste bloqué. Ses employés sont à l’arrêt. Sa plus grande crainte serait le licenciement économique. TF1 | Reportage M. Debut, L. Lassale