Gîtes à la ferme : ils font le plein

On constate que les vacanciers sont de plus en plus nombreux à rechercher des locations collectives de plus grandes capacités. À Jusac, dans le sud d'Aurillac, Martine Bitaud n'aurait jamais imaginé depuis janvier que ses trois gîtes seraient entièrement loués jusqu'à la fin de l'été. Ils se sont remplis très rapidement sur trois semaines, nous affirme-t-elle. En 2021, près de 4,5 millions de nuitées ont été enregistrées dans le Cantal. En comparaison, ce département rural compte un peu moins de 140 000 habitants. Pour Philippe Fabre, président du tourisme au Conseil départemental, le succès des gîtes repose d'abord sur la qualité de l'accueil et la personnalité des loueurs. Du tourisme sur-mesure pour ses clients, c'est ce que fait exactement Amandine. Cette trentenaire dynamique offre en début de séjour du fromage et du lait issus de l'exploitation familiale. Une convivialité qui semble porter ses fruits. Cet été, pour fidéliser la clientèle de son gîte, Amandine va se lancer dans la fabrication de glaces typiques du Cantal. TF1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes, C. Olive