Giverny : trois heures d'attente pour voir le jardin de Monet

Ce sont les visiteurs les plus motivés et déterminés. Ils n'ont rien lâché. Ils ont patienté, non pas une, non pas deux, mais trois heures, avant de pouvoir enfin accéder à la maison de Claude Monet. Certains sont venus de loin. Prenez un week-end de l'ascension, ajoutez-y de belles floraisons de nénuphars et de glycines. Le résultat, c’ est 3 000 touristes, aujourd'hui 19 mai, dans les jardins de Claude Monet. C'est deux fois plus que d'habitude. À l'extérieur, les petites rues du village de Giverny, avec 480 habitants à l'année, se sont transformées en autoroute à touriste. Par conséquent, le maire ne sait plus quoi faire. Il a déjà construit 1 000 places de parking, entièrement gratuites. Les commerçants y trouvent leur compte. D'autres visiteurs ont trouvé leur havre de paix, dans le du musée des impressionnismes, qui est moins fréquenté. Mais il faudra aussi s'armer de patience pour rentrer de ce long week-end. Dimanche est classé noir. Bison Futé prévoit le week-end le plus chargé de l'année sur les routes. TF1 | J. Roux, F. Amzel, I. Robin