Glaces diététiques : la promesse de la nouveauté américaine fait recette

Les glaces diététiques arrivent désormais sur le marché. Elles viennent des Etats-Unis. Pour savoir la recette miracle de ce nouveau produit, notre équipe s'est rendue à l'usine du premier fabricant français de glaces sans gluten, sans lactose et sans sucre. Elle a remplacé le sucre par le sirop d'agave. Mais l'Agence de sécurité alimentaire émet quelques doutes sur l'efficacité de ce dernier. Consommé en trop grande quantité, il ferait grossir. Mal assimilé par le foie, il se transforme en graisse. À 5,75 euros le pot à la vanille, vous dépenserez deux fois plus qu'un pot de glace classique. Mais, cette glace végétale est déjà détrônée par la dernière nouveauté américaine. Arrivée en mars 2020, elle promet de diviser en deux le nombre de calories, par rapport à la plupart des glaces. D'après son argument marketing, elle est "hyperprotéinée". Cependant, dans sa composition, il n'y en a pas plus de protéines que dans les autres glaces du marché, faites à base de lait et d'oeufs. Mais la promesse, inscrite sur le pot, fait recette. Cette marque américaine surfe ainsi sur la mode des produits "hyperprotéinés". Mais consommés sans modération, ils sont mauvais pour la santé. Un Français consomme six litres de glaces par an. Ce marché porteur incite alors les industriels à redoubler d'ingéniosité pour nous allécher.