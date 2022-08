Glaces : les recettes pour vous faire fondre

Que serait l'été sans la glace ? Les Français en raffolent. Crèmes glacées et sorbets, ce sont eux les stars de la période estivale. À tous les goûts, à tous les prix, comment s'y retrouver ? Comment sont-elles fabriquées ? Nous sommes dans le nord de la France où un industriel a accepté de nous ouvrir les portes de son usine. En travaillant sous -23°C, les salariés doivent être suréquipés. Dans cette entreprise, 78 millions de litres de crèmes glacées sont fabriqués chaque année. Et selon la météo et les demandes en glace, les lignes de fabrication peuvent accélérer. Comme l'explique David Caron, directeur de l'usine Häagen-Dazs, à Tilloy-lès-Mofflaines (Pas-de-Calais). Quant à la recette, elle est un secret bien gardé. Les robots mélangent les crèmes fraiches, œufs, sucres et laits, des arômes émulsifiants aussi. Le business de la glace est un marché juteux. Tout le monde s'y met. En 20 ans, les rayons ont triplé de volume. Pour se distinguer dans ces offres abondantes, les industriels misent sur le packaging. Des glaces à l'effigie des super-héros, ça se paie, comptez un à deux euros de plus par boîte. La tendance pour les adultes, c'est le bio, le local. Ils sont placés en tête de condole. Au supermarché ou chez l'épicier, comment reconnaît-on une glace artisanale ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, V. Lahmaut, J.P. Héquette