Glaces : quelles sont les nouvelles tendances ?

Quentin Bourdonnay, fondateur d'Iceroll, est un marchand de glaces un peu particulier. Pas de cornet ni de boules, il fabrique des rouleaux avec une technique pour la moins étonnante. Le spectacle et l'originalité de ce procédé venu de Thaïlande font leur petit effet. Vendus 5 euros, l'unité, ses pots rencontrent un franc succès. Ce commerçant ambulant a doublé son chiffre d'affaires en un an. Et il n'est pas le seul à vouloir réinventer le secteur des glaces. Les grandes marques aussi redoublent d'imagination pour vous surprendre. Saveur mojito ou pina colada, cornet aux couleurs de la reine des neiges pour les enfants ou encore un cône totalement revisité en pâte à cookies, l'enjeu est majeur. Ces nouvelles recettes représentent chaque année une glace vendue sur dix. Éviter la lassitude, car en rayon, les produits traditionnels n'attirent plus autant. Moins 16 % des ventes pour les bons vieux packs de glaces. Pour se démarquer, Cécilia Thomas, co-fondatrice de Poptails by LAPP, pense trouver la bonne idée. L'entrepreneuse vient de lancer une recette végétale, c'est-à-dire sans la moindre goutte de lait en utilisant de la noix d'acajou. Après dégustation, l'illusion fonctionne parfaitement. Prix de chaque pot, environ 7 euros, légèrement plus cher qu'une glace classique. Cette tendance prend de plus en plus de place dans les supermarchés. Enfin, pour changer de la bûche ou du vacherin en dessert, pourquoi ne pas opter pour une composition de fruits givrés. Il s'agit de la spécialité de Fruttini by MO. Une cinquantaine de fruits sont proposés à la vente avec pour chacun un travail très minutieux. Cela donne une glace au look plus raffiné et emprunte d'une certaine nostalgie. Faire du neuf avec du vieux est aussi une autre façon d'innover. Compter tout de même 4 à 35 euros par pièce pour vous offrir l'une de ses créations. TF1 | Reportage V. Dépret, B. Poizeuil, J.Y. Chamblay