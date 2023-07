Glisse sur l'eau : la folie du "foil"

À Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales, c'est la nouveauté en Méditerranée : l'hydrofoil ou le vélo sur l'eau. Selon les spécialistes, la technique, en théorie, peut s'appréhender entre deux et vingt minutes. En pratique, ce n'est pas aussi simple que cela. Mais ce jour-là, les clients parviennent finalement à glisser à la surface. Une heure de glisse coûte 80 euros. Les adeptes de cette nouvelle tendance ne sont pas déçues. Ils aiment surtout le fait d'avoir la sensation de voler au-dessus de l'eau. Cette machine n'a pas de moteur mais ce sont des ailes en carbone ( le foil) qui la font avancer, comme l'explique, dans le JT de 20H de TF1, Myriam Cabrol, co-fondatrice de "The Hydro Experience" basé à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales). Dans les sports nautiques, les foils cartonnent. Ils se déclinent de toutes les manières. Une école de surf en Leucate (Aude), par exemple, en propose tout un rayon pour satisfaire des clients toujours plus nombreux. Le nombre des pratiquants explose. Plus rapides, plus stables, les planches munies de pales modernisent les sports de glisse. En cinq ans à peine, le foil a conquis le monde entier et a bousculé tout un marché. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier