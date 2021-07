Glissement de terrain au Japon : deux morts et vingt disparus

Ces secouristes japonais interviennent sur des inondations. Visiblement, ils n’avaient pas prévu l’arrivée de cette vague géante. À peine le temps de s’enfuir, et déjà, la coulée de boue charrie des habitations entières, balaie des voitures en une fraction de seconde. En cette saison de pluie, tout un pan de la montagne dévale les rues d’Atami, qui compte 37 000 habitants. En contrebas, les piétons se réfugient vers les étages des immeubles encore debout. Un véhicule vient juste d’échapper à la première coulée de boue. Mais en quelques secondes à peine, la catastrophe recommence avec une force décuplée. De leur côté, les piétons voient s’avancer vers eux des maisons qui semblaient jusque-là épargnées. Environ 300 habitations sont détruites et une vingtaine de personnes portées disparues. Le bilan de deux morts n’est que provisoire. À 90 km au Sud-Ouest de Tokyo, la police et l’armée interviennent immédiatement. Les autorités ont commencé à évacuer par précautions toutes les zones touchées par les pluies torrentielles, qui vont continuer à s’abattre sur le Sud du Japon durant les prochains jours.