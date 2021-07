Glissement de terrain en Allemagne : le bilan risque de s'alourdir

Le niveau de l’eau qui a envahi le secteur et la puissance du courant ont tout emporté et tout broyé sur leur passage. Ici, la petite route à la sortie du village a, tout simplement, disparu. La canalisation qui passe sous la chaussée s’est brisée en plusieurs morceaux. Et au bout du village, une partie des champs s’est effondrée et a complètement disparu. L’eau a arraché les terrains tout le long du chemin, a emporté quatre ou cinq maisons et a endommagé de nombreux autres bâtiments. Simplement, avec deux images prises avant et après la catastrophe, il est facile de se rendre compte de l’ampleur des dégâts. La rivière Erft , voilà, sans doute, la responsable. Un petit cours d’eau qui est à quelques centaines de mètres du village. Selon les géologues, avec les pluies, la rivière a débordé et a envahi deux carrières voisines. Les eaux, mêlées à du sable et des graviers, ont fini par fragiliser tous les sols et sous-sols environnants. Une alerte avait été émise par les services de secours. Les eaux ont pris tout le monde par surprise, perturbé les secours, coupé l’autoroute voisine et emporté partout des morceaux de route. Et si les images sont impressionnantes, le bilan reste ici, jusqu’à maintenant, incertain.