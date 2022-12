Glissement de terrain sur l'île d'Ischia : combien de corps ensevelis ?

Quand on pénètre dans la petite ville de Casamicciola, ce matin, la scène est saisissante. Ici, des voitures emportées jusqu’aux rivages et là, d’autres véhicules ensevelis sous plus d’un mètre de terre. Un peu plus loin, ce sont deux bus qui ont été projetés jusque dans la mer. À l’aube, un énorme glissement de terrain, conséquence de fortes pluies, a surpris tous les habitants de cette commune de l’île d’Ischia, une île volcanique située au large de Naples. En quelques minutes, tout ce quartier a été englouti brusquement par ce puissant torrent de boue, comme le décrit un habitant. C’est toute la partie supérieure de cette colline qui s’est effondrée sur les maisons. Certains habitants se sont retrouvés pris au piège comme, ici, à l’entrée d'un domicile. Les secouristes tentent d’extraire un homme coincé dans la boue. Quelques instant plus tard, le voici, sur cette photo, épuisé mais sauvé. Alors que deux rues plus loin, des pelleteuses essaient de dégager au plus vite ces véhicules enchevêtrés, projetés sur les murs d’habitation. L’urgence est d’ouvrir le passage aux secouristes car ce samedi soir, plusieurs personnes sont encore portées disparues. TF1 | Reportage L. Boudoul