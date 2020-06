Glyphosate : les agriculteurs arrivent-ils à s’en passer ?

Une semaine après la Convention citoyenne pour le climat, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a confirmé que l'Hexagone ne pourra pas tenir l'objectif du zéro glyphosate d'ici 2021. Selon lui, ce n'est pas réaliste. Pour les cultivateurs, il est très difficile de remplacer cet herbicide. Didier Guillaume se félicite toutefois d'un premier recul des ventes. Comment expliquer cela ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.